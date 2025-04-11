Halloween 2025 trường Báo khép lại hành trình tuổi 21 đáng nhớ ‎

Tổng hợp| 04/11/2025 10:04

Vừa qua, đêm hội Halloween Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức khép lại với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng.

Halloween từ lâu đã trở thành sự kiện làm nên “thương hiệu” của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Đây được coi là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của sinh viên khoa, đồng thời là phương tiện truyền tải giá trị sống tích cực tới đông đảo khán giả.

Bước sang năm thứ 21 tổ chức, chương trình tập trung khai thác chủ đề lòng đố kỵ với tên gọi Halloween 2025: Ouroboros. Đêm nhạc hội 31/10 không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về hành trình đón nhận và sửa chữa sai lầm của mỗi con người.

anh-1.jpg
PGS. TS Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng khoa Quan hệ quốc tế bày tỏ niềm tự hào đối với sự kiện thường niên của Khoa.
anh-2.jpg
iết mục múa “Bắc thang lên hỏi ông trời” mang âm hưởng dân gian đóng vai trò mở màn cho đêm hội.
anh-3.jpg
Phần trình diễn Hand mime truyền thống là lời chào của sinh viên đầu khóa gửi đến tập thể khoa Quan hệ quốc tế nói chung và giảng viên nói riêng.
anh-4.jpg
ở kịch “Huyết Trảo” xoay quanh nỗ lực chạm đến đỉnh cao nghệ thuật chân chính của ca nữ Hồng Điệp. Song, lòng đố kỵ trước thành công của người khác khiến cô gây ra nhiều tội lỗi.
anh-5.jpg
Tác phẩm ghi dấu trong lòng người xem bởi kịch bản và diễn xuất ấn tượng.
anh-6-thumb.jpg
Khán giả hò reo trước sức hút của sân khấu “Ánh Trăng”.
anh-7.jpg
Ca khúc “Đánh cắp” mang đến sắc thái bi tráng cho đêm hội.
anh-8.jpg
Tam ca “Dối” gây ám ảnh cho người xem bởi giai điệu ma mị cùng tông màu đỏ - trắng.
anh-9.jpg
Khán giả không khỏi bất ngờ với sân khấu “Đoạn hồn ca”. Tác phẩm kết hợp linh hoạt các hình thức biểu diễn múa, nhảy, hát, đầy cảm xúc khán giả lên cao trào.
anh-10.jpg
Khán giả ngân nga theo các ca khúc làm nên tên tuổi của nghệ sĩ Phùng Khánh Linh: “Hôm nay tôi buồn”, “Tâm sự với đêm một mình”, “Em đau”...
anh-11.png
Lần đầu tiên, nghệ thuật xiếc trăn được trình diễn trên sân khấu Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
anh-12.jpg
Sân khấu solo đầu tiên của LEZII được đầu tư chỉn chu về mặt âm thanh và hình ảnh. Ngoài ra, chương trình còn mang đến những món quà đặc biệt dành tặng nam ca sĩ nhân dịp sinh nhật.

Nguyễn Phượng (tổng hợp)

