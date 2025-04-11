Halloween 2025 trường Báo khép lại hành trình tuổi 21 đáng nhớ ‎

Halloween từ lâu đã trở thành sự kiện làm nên “thương hiệu” của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Đây được coi là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của sinh viên khoa, đồng thời là phương tiện truyền tải giá trị sống tích cực tới đông đảo khán giả.

Bước sang năm thứ 21 tổ chức, chương trình tập trung khai thác chủ đề lòng đố kỵ với tên gọi Halloween 2025: Ouroboros. Đêm nhạc hội 31/10 không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn về hành trình đón nhận và sửa chữa sai lầm của mỗi con người.