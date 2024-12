Haiti: Thảm sát kinh hoàng khiến hơn 180 người thiệt mạng

Văn phòng Thủ tướng Haiti cho biết số người thiệt mạng đã hơn 180 người trong vụ thảm sát kinh hoàng tại khu "ổ chuột" Cite Soleil do một băng đảng địa phương gây ra vào cuối tuần qua. Văn phòng Thủ tướng Haiti cho biết tính đến ngày 9-12 số người thiệt mạng trong vụ thảm sát kinh hoàng tại khu Cite Soleil, thủ đô Port-au-Prince (Haiti) đã hơn 180 người, theo hãng tin Reuters. Trước đó, Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền quốc gia Haiti - một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Haiti - nói rằng thủ lĩnh băng đảng Felix có tên Monel "Mikano" Felix đã ra lệnh thảm sát kinh hoàng thường dân ở Cite Soleil. Động cơ của ông được cho là bắt nguồn từ nghi ngờ rằng những người lớn tuổi trong khu vực này đã dùng ma thuật để làm con trai ông bị bệnh và chết vào chiều 7-12. Văn phòng Thủ tướng Haiti nhấn mạnh rằng "một lằn ranh đỏ đã bị vượt qua", đồng thời cam kết sẽ "huy động toàn bộ lực lượng để truy tìm và tiêu diệt" những kẻ chịu trách nhiệm, bao gồm thủ lĩnh băng đảng Wharf Jeremie.

Văn phòng Thủ tướng Haiti cũng cho biết hầu hết các nạn nhân trong vụ thảm sát là người trên 60 tuổi. Lực lượng vũ trang Haiti tuần tra ở Port-au-Prince (Haiti) ngày 9-12 sau vụ thảm sát kinh hoàng khiến khoảng 180 người thiệt mạng vừa qua. Ảnh: REUTERS Trong khi đó, ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - cho biết số người tử vong trong vụ thảm sát kinh hoàng cuối tuần qua là ít nhất 184 người, trong đó có 127 người lớn tuổi. "Tổng Thư ký nhắc lại lời kêu gọi cấp thiết tới các quốc gia thành viên nhằm cung cấp cho phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) sự giúp đỡ về tài chính và hậu cần cần thiết để phái bộ có thể hỗ trợ thành công cho Cảnh sát quốc gia Haiti" - ông Dujarric nói. Mạng lưới Bảo vệ Nhân quyền quốc gia Haiti cho biết số người chết có thể cao hơn, nhiều thanh niên đã thiệt mạng khi cố gắng cứu người. Người phát ngôn an ninh Nhà Trắng cho biết cho biết Mỹ "rất kinh hoàng" trước vụ thảm sát và kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế khẩn cấp cho quốc gia này. Hiện trường còn lại ở Port-au-Prince (Haiti) ngày 9-12 sau vụ thảm sát kinh hoàng do băng đảng địa phương gây ra vào cuối tuần vừa qua, khiến gần 200 người thiệt mạng. Ảnh: REUTERS Khu Cite Soleil là khu "ổ chuột" đông đúc và là một trong những khu vực nghèo, bạo lực nhất ở thủ đô Haiti. Các băng nhóm vũ trang kiểm soát chặt chẽ khu vực này, bao gồm việc hạn chế sử dụng điện thoại di động. Chính phủ Haiti cũng đang phải vật lộn để kiềm chế quyền lực ngày càng gia tăng của các băng đảng trong và xung quanh thủ đô.