Hai vụ trộm trên máy bay gây chấn động hành khách trên chuyến bay VJ1633

Nữ tiếp viên cùng hành khách này kiểm tra và phát hiện tại lưng ngồi ghế phía trước của Chen Heping có 2 tờ mệnh giá 1 USD, 3 tờ mệnh giá 100USD, 2 tờ mệnh giá 50 EURO, 2 tờ mệnh giá 10 Dirham (AED), 1 tờ mệnh giá 500 Forint (HUF). Lúc này, một hành khách quốc tịch Romania kiểm tra ba lô đặt trong hộc đựng hành lý phía trên ghế ngồi thì phát hiện bị mất số tiền trên.

Tổ bay đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc. Han Qiang và Chen Heping được bàn giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an điều tra làm rõ. Qua điều tra, Han Qiang đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông T.

Đối với Chen Heping, người này không thừa nhận trộm cắp tài sản của hành khách người Romania. Chen Heping nói không biết số tiền để trước ghế ngồi số 3C là của ai và không liên quan đến số tiền này. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã đưa vào Khu cách ly thông báo cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM xử lý theo quy định và ra quyết định tách vụ án tiếp tục điều tra làm rõ.