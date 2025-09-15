Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân sống gần căn nhà cho thuê tại khu vực trên nghe tiếng la hét thất thanh cùng tiếng gào khóc của trẻ nhỏ.

Khi chạy lại, người dân phát hiện hai vợ chồng nằm bất động bên cạnh vũng máu ngay trước nhà, được xác định đã tử vong. Trong đó người vợ nằm sát cổng ra vào, người chồng nằm trước cửa nhà.