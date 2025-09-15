Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM

15/09/2025 22:49

Sau nhiều tiếng la hét lớn, người dân sống gần căn nhà cho thuê ở TPHCM chạy lại thì phát hiện hai vợ chồng nằm bất động bên cạnh vũng máu.

Tối nay (15/9), Công an phường An Phú đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng làm hai người tử vong.

giet nguoi.jpg
Khu vực trước căn nhà xảy ra án mạng. Ảnh: T.T

Vụ án mạng xảy ra vào tối cùng ngày tại một căn nhà cho thuê ở phường An Phú, TPHCM làm hai vợ chồng tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân sống gần căn nhà cho thuê tại khu vực trên nghe tiếng la hét thất thanh cùng tiếng gào khóc của trẻ nhỏ.

Khi chạy lại, người dân phát hiện hai vợ chồng nằm bất động bên cạnh vũng máu ngay trước nhà, được xác định đã tử vong. Trong đó người vợ nằm sát cổng ra vào, người chồng nằm trước cửa nhà.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, hai vợ chồng nạn nhân thuê căn nhà nói trên để ở cùng con trai và cháu, người vợ thường ngày đi bán vé số còn người chồng ở nhà.

Trước thời điểm xảy ra án mạng, hàng xóm thường nghe tiếng cự cãi của hai vợ chồng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-vo-chong-tu-vong-truoc-cua-nha-o-tphcm-2442861.html
