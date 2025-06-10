Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Pú Nhung đã có mặt, phối hợp cùng người dân xác minh, sau đó đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự. Đồng thời, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân hai nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Bách – Chủ tịch UBND xã Pú Nhung, ngoài 2 người bị thiệt mạng do sét đánh, mưa lớn trên địa bàn xã còn gây sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường Phình Sáng – Mường Giàng, Phiêng Pi – Trại Phong, với khối lượng đất đá lớn bị sạt lở, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Theo ông Bách, hiện tại địa phương đang triển khai biện pháp khắc phục tạm thời tại các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.