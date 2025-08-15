Hai trang web giả mạo Ngân hàng Nhà nước tuyệt đối không được truy cập

Cục Công nghệ thông tin phát hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước.

Đó là https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không truy cập các trang này, chỉ nên ghi nhận để nhận biết dấu hiệu giả mạo.