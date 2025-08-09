Hai tiến sĩ sinh năm 1992 là ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 933 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025.

Theo đó, hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất cả nước năm 2025 là TS Đỗ Quang Lộc và TS Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992.

TS Đỗ Quang Lộc.

TS Đỗ Quang Lộc quê ở xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn (cũ). Năm 2014, ông nhận bằng đại học ngành Vật lý, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử hiện đại tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó, ông ở lại trường hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại khoa Vật lý. Đến năm 2017, ông chính thức trở thành giảng viên của trường.

Năm 2019, khi mới 27 tuổi, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Vật lý vô tuyến và điện tử tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.