Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng hàm Thượng tướng

Ông từng có nhiều năm công tác tại công an các địa phương, trải qua các cương vị Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 12/2023, ông Tùng được điều động giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Tháng 7/2024, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra.