Hai Thiếu tá công an lặn tìm xe hàng cho nam shipper bị nước cuốn

Ngày 29/9, thông tin từ Công an xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng công an xã vừa tổ chức tìm kiếm và trục vớt tài sản cho một người dân không may gặp nạn do mưa bão.

Trước đó, vào 13h chiều qua (28/9), anh Trương Công Thăng, trú tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Bình, trong lúc điều khiển xe máy đi giao hàng qua khu vực chợ Hà Tây, thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, đã bị nước lũ cuốn trôi cả xe và hàng hóa.