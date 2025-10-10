Hai thiếu niên tiểu vào nồi lẩu Haidilao: Gia đình bồi thường 8 tỷ đồng, xin lỗi công khai

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm phẫn nộ, khiến chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng này phải tạm ngưng phục vụ tại chi nhánh liên quan để xử lý.

Ngay sau đó, cảnh sát quận Hoàng Phố (Thượng Hải) đã vào cuộc điều tra. Cơ quan công an xác định hai người trong video là Đường (nam, 17 tuổi) và Ngô (nam, 17 tuổi). Cả hai bị xử phạt hành chính giam giữ theo quy định, do hành vi gây rối trật tự nơi công cộng và làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu.