Hai thiếu niên 17 tuổi bị sóng lớn cuốn trôi, tử vong

Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 6h15 sáng nay, đơn vị đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ đuối nước ở vùng biển phường Xuân Đài khiến 2 người mất tích.

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/10, hai em N.H.T. (SN 2008), N.H.Đ. (SN 2008) cùng trú tại xã Xuân Thọ (Đắk Lắk) và ba người bạn khác đến tắm biển tại khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài (Đắk Lắk).

Thời điểm này, biển động kèm sóng to, gió lớn, hai em T. và Đ. bị cuốn trôi mất tích.