Hai thanh niên Việt Nam dũng cảm cứu sống 2 em bé người Nhật bị đuối nước

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, 2 thanh niên Việt Nam đã cứu sống 2 em bé người Nhật tại bờ biển Gotenba thuộc tỉnh Mie vào chiều 11/8.

Hành động của 2 thanh niên Việt Nam đã nhận được sự khen ngợi và thán phục vì tinh thần dũng cảm xả thân cứu người trong nguy hiểm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 11/8, tại bãi biển Gotenba (tỉnh Mie, Nhật Bản), một vụ việc khiến nhiều người thót tim đã xảy ra khi 2 bé người Nhật đang ngồi phao, chơi gần khu vui chơi ven biển bất ngờ bị sóng và gió mạnh cuốn ra xa cách bờ biển gần 100m và trôi dọc theo bờ gần 700m.

Tình cờ, một nhóm 15 bạn người Việt đang chơi gần bờ biển lúc đó đã nhận thấy sự bất thường khi nghe thấy tiếng kêu cứu ở xa và dường như có 2 bé đang ngồi trên phao cuốn ra xa.