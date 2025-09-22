Hai thanh niên đánh gục người giữa đường, còn đe dọa nhân chứng can ngăn

Nạn nhân bị đánh gục nằm trên vỉa hè. Ảnh cắt từ clip

Một người dân chứng kiến sự việc đã cố gắng vào can ngăn, nhưng bị một trong hai thanh niên dùng gậy đe dọa. Sau đó, nạn nhân bị các đối tượng giữ lại và đánh gục ngay trên đường.

Nhiều người dân xung quanh nhìn thấy nhưng vì sợ hãi nên đóng cửa nhà, không dám can thiệp. Hai thanh niên vẫn đứng tại hiện trường một lúc rồi mới rời đi, để mặc nạn nhân nằm gục trên vỉa hè. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.