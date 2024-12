Hai thanh niên bị tai nạn văng vào vườn nhà dân ở Bình Dương

Hai thanh niên chở nhau trên xe máy tông đổ lớp hàng rào rồi văng vào vườn nhà dân ở TP Dĩ An (Bình Dương), tới sáng cả hai mới được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu. Ngày 12/12, Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 thanh niên bị thương nặng cùng chiếc xe máy nằm trong vườn nhà dân. Vụ việc xảy ra trên đường số 1 (đường nối Đại học Nông Lâm TPHCM với Đại học Quốc gia TPHCM), thuộc phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Chiếc xe máy nằm dưới hố sâu trong vườn nhà dân (Ảnh: Xuân Đoàn). Khoảng 7h30, một người phụ nữ đi thăm vườn trên đường số 1, phát hiện hàng rào bằng lưới B40 bị mở toang. Người này đi kiểm tra phát hiện chiếc xe máy biển số 59X3-922xx nằm trong vườn, cách đó vài mét có 2 nam thanh niên nằm bất tỉnh. Nghe hô hoán, người dân tới hỗ trợ đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu, trong đó có một người bị biến dạng nặng phần mặt. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Xuân Đoàn). Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.