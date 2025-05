Hai thái cực của thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu vẫn chưa phục hồi

Trái ngược với thị trường bất động sản Bà Rịa, nhiều năm nay, TP. Vũng Tàu không có dự án mới được xây dựng. Tín hiệu tích cực duy nhất là mới đây, Sun Group tổ chức lễ khởi công xây khu công viên nước rộng 19 ha trên Đường 3 tháng 2 (TP. Vũng Tàu). Đây là phân khu trong dự án rộng 96 ha, với tổng mức đầu tư 37.000 tỷ đồng mà Sun Group vừa đấu giá thành công trong tháng 4. Nhưng đối với phân khu nhà ở, Sun Group chưa xây dựng bởi đang chờ hoàn thiện pháp lý dự án.

Đây cũng là dự án hiếm hoi mà từ năm 2020 tới nay, TP. Vũng Tàu khởi công. Trước đó, vào đầu năm 2024, Công ty cổ phần Tổng hợp Thế giới xanh (thành viên Tập đoàn Five Star Group) tổ chức động thổ xây dựng Dự án Five Star Poseidon và Dự án Five Star Odyssey. Tuy nhiên, sau lễ động thổ, cả hai dự án đều chưa thể xây dựng. Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị TP. Vũng Tàu cho biết, hai dự án này đang chờ cấp giấy phép xây dựng.