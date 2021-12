Hai tay vợt Trung Quốc cùng thất bại ở bán kết giải cầu lông thế giới

Your browser does not support the audio element.

Trung Quốc có tới hai đại diện góp mặt ở bán kết đơn nữ giải cầu lông thế giới là He Bingjiao và Zhang Yiman. Mặc dù vậy, ở vòng đấu này, họ phải đối diện với những đối thủ rất mạnh là Tai Tzu-ying (số 1 thế giới) và Akane Yamaguchi (số 2 thế giới).