Hai tân binh Ninh Bình và PVF- CAND cùng thắng ấn tượng trong ngày khai màn V.League

Hiệp 2 chứng kiến thế trận giằng co, trước khi Ninh Bình bùng nổ ở phút bù giờ. Dụng Quang Nho và Gia Hưng liên tiếp lập công, mang về chiến thắng 3-1 ngược dòng cho đội bóng tân binh.

Trên sân Hà Tĩnh, chủ nhà có bàn mở tỉ số ở phút 34 nhờ pha dứt điểm uy lực của Mai Sỹ Hoàng. Tuy nhiên, lợi thế không giữ được lâu khi Đức Chiến gỡ hòa cho Ninh Bình sau tình huống đá phạt dội cột của đồng đội Daniel Da Silva.

Ở trận đấu cùng ngày, một tân binh khác là PVF-CAND cũng để lại dấu ấn khi vượt qua Sông Lam Nghệ An 2-1 trên sân nhà. Amarildo mở tỷ số ở phút 41, trước khi Olaha gỡ hòa đầu hiệp 2. Thế nhưng Mpande - ngoại binh mới gia nhập từ Nam Định đã tỏa sáng với bàn thắng quyết định ở phút 61, giúp PVF-CAND khởi đầu mùa giải bằng 3 điểm trọn vẹn. Sông Lam Nghệ An kết thúc trận đấu trong thế thiếu người khi Justin Garcia nhận thẻ đỏ.

Trong khi đó, Thanh Hóa và Đà Nẵng cầm chân nhau với tỉ số 1-1 ở cuộc đối đầu diễn ra lúc 18h00 cùng ngày. Đây là trận đấu cân bằng, khi cả 2 đội đều có bàn thắng trong hiệp 2 nhưng không thể tạo thêm khác biệt.

Kết quả vòng mở màn cho thấy sự nhập cuộc mạnh mẽ của các tân binh, hứa hẹn một mùa giải V.League 2025-2026 kịch tính và khó lường.