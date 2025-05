Hai tài xế ô tô trả giá vì gây tai nạn kinh hoàng, khiến 4 mẹ con tử vong tại chỗ

Cùng thời điểm đó Lê Văn Ngà điều khiển xe ô tô tải đi đến ngã tư đường Ba Chàng - ĐH05 và chị Nguyễn Thị H. (SN 1992) điều khiển xe máy phía sau chở theo 3 con (lần lượt sinh năm 2011, 2014 và 2016).

Khi đi hết cầu Dương Liễu, nghe thấy tiếng còi xe ô tô do Lương điều khiển, chị H. dừng xe lại ở phần đường bên phải (theo chiều đi), đoạn trước ngã tư để chờ cho xe ô tô đi qua.

Cùng thời điểm này, Ngà điều khiển xe đi đến giữa ngã tư. Lương nhìn thấy xe ô tô của Ngà đến, cắt ngang qua đầu xe mình nên đánh lái sang phải để tránh. Trong khi đó, Ngà nhìn thấy xe ô tô do Lương điều khiển đang đi đến không dừng lại quan sát mà tăng ga để vượt qua ngã tư.

Do khoảng cách của hai xe ô tô rất gần nên mặt ngoài góc bên trái ba đờ sóc trước xe ô tô do Lương điều khiển đã đâm vào mặt ngoài phía trước bên phải cánh cửa cabin, thùng xe ô tô do Ngà điều khiển. Vụ va chạm đẩy xe ô tô của Ngà trượt ngang trên nền đường về phía chị H. đang dừng xe, đẩy mẹ con chị H. cùng chiếc xe máy ép sát vào thành cầu Dương Liễu.