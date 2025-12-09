Hai start-up tài sản số bất ngờ thông báo 'dừng phục vụ' tại Việt Nam, vì sao?

Ngày 12-9, cộng đồng tiền mã hóa trong nước bất ngờ trước thông báo của Coin98 Wallet – ví tiền số do đội ngũ start-up người Việt phát triển. Cụ thể, fanpage chính thức của ví này thông báo: "từ hôm nay, Coin98 Wallet sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam". Quyết định này được đưa ra nhằm tuân thủ các quy định pháp luật mới của Việt Nam liên quan đến thị trường tài sản mã hóa.

Theo giải thích, Coin98 Wallet là ví không lưu ký (non-custodial), nên việc ngừng cung cấp dịch vụ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động ứng dụng, không tác động đến quyền sở hữu hay khả năng kiểm soát tài sản của người dùng.

Các kênh cộng đồng tiếng Việt của Coin98 cũng ngừng cập nhật, trong khi người dùng tại các khu vực khác trên thế giới vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm và nhận thông tin từ hệ thống kênh quốc tế.

Coin98 được đồng sáng lập bởi Lê Thanh (người khởi xướng dự án từ năm 2017) và Nguyễn Thế Vinh, gia nhập từ năm 2019. Cả hai đã cùng phát triển Coin98 thành hệ sinh thái Ninety Eight, một trong những start-up blockchain lớn mạnh tại Việt Nam.