Hai sân bay đồng loạt 'phóng' phi cơ quân sự hướng về Quảng trường Ba Đình

Biên đội trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc từ sân bay Hòa Lạc hướng về trung tâm Thủ đô lúc 10h30 ngày 28/8 tập luyện cho màn biểu diễn vào ngày 2/9. Trước khi bay qua Quảng trường Ba Đình, từng chiếc nối đuôi nhau ở phía sông Hồng, gần tòa nhà Điện lực.

Biên đội trực thăng này có 10 chiếc gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-172.

Sau khi ngang qua khu vực tòa nhà Quốc hội, trực thăng bay qua phía công viên Lenin.