Hải Phòng xác minh vụ cụ ông hơn 70 tuổi phải sống ngoài vỉa hè giữa nắng nóng

09/08/2025 12:46

Câu chuyện cụ ông hơn 70 tuổi phải sống ngoài vỉa hè giữa thời tiết nắng nóng gắt ở Hải Phòng gây xôn xao mạng xã hội, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, tìm hướng hỗ trợ.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm câu chuyện về một cụ ông lớn tuổi phải sống vạ vật ngoài đường ở Hải Phòng.

Bài đăng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội về cụ ông ngoài 70 tuổi giữa nắng nóng phải sống ngoài vỉa hè
Bài đăng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội về cụ ông ngoài 70 tuổi giữa nắng nóng phải sống ngoài vỉa hè.

Vừa qua, ông P bị bệnh nặng, người vợ cho biết người con trai không phải là con của ông P. Đến nay, ông P không có nơi ở, phải ngồi trước cửa nhà số 1/440 Chợ Hàng (phường Lê Chân, Hải Phòng) giữa thời tiết nắng nóng.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều người xót xa cho cảnh ngộ của ông P, lên án sự vô tâm, vô cảm của vợ con ông và mong muốn cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho ông P, giúp đỡ ông có nơi ở.

Ngày 9-8, thông tin từ phường Lê Chân cho biết chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc và giao bộ phận chuyên môn xác minh, tìm hiểu.

Thông tin ban đầu, cụ ông là N.V.P (71 tuổi, trú đường Chợ Hàng, phường Lê Chân). Đúng như câu chuyện lan truyền trên mạng, ông P từng kết hôn với người vợ tên T, có một người con trai sinh năm 1982. Sau này mới biết đây không phải con đẻ của ông P.

Năm 1996, ông P và bà T ly hôn. Sau đó, 2 người quay lại ở với nhau nhưng ngôi nhà không còn là của ông P. Do ông P và bà T không còn là vợ chồng hợp pháp, người con không cho ông P ở nhà, dẫn đến việc ông phải sống ngoài vỉa hè.

Qua xác minh tìm hiểu, ông P có 2 người anh em ở cùng phường này. Chính quyền địa phương cũng đã mời người nhà của ông P đến làm việc để nghe quan điểm của gia đình.

Địa phương cũng sẽ rà soát chế độ chính sách mà ông P đủ điều kiện hưởng theo quy định để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Theo plo.vn
https://plo.vn/hai-phong-xac-minh-vu-cu-ong-hon-70-tuoi-phai-song-ngoai-via-he-giua-nang-nong-post864737.html
https://plo.vn/hai-phong-xac-minh-vu-cu-ong-hon-70-tuoi-phai-song-ngoai-via-he-giua-nang-nong-post864737.html
