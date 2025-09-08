Hải Phòng xác minh vụ cụ ông hơn 70 tuổi phải sống ngoài vỉa hè giữa nắng nóng

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm câu chuyện về một cụ ông lớn tuổi phải sống vạ vật ngoài đường ở Hải Phòng.

Vừa qua, ông P bị bệnh nặng, người vợ cho biết người con trai không phải là con của ông P. Đến nay, ông P không có nơi ở, phải ngồi trước cửa nhà số 1/440 Chợ Hàng (phường Lê Chân, Hải Phòng) giữa thời tiết nắng nóng.

Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nhiều người xót xa cho cảnh ngộ của ông P, lên án sự vô tâm, vô cảm của vợ con ông và mong muốn cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho ông P, giúp đỡ ông có nơi ở.