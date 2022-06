Hải Phòng: Truy bắt nhóm nghi phạm nổ 4 phát súng vào nhà dân

Theo xác minh ban đầu từ Công an quận Hải An, vào hồi 20h30 ngày 19/6, Nguyễn Văn Vương (tức Bèo, 30 tuổi, ở tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) cầm đầu nhóm hơn chục người đi trên xe ô tô và 6 - 7 xe máy đến trước cửa nhà số 66C Đồng Xá 2 (phường Thành Tô) tìm anh Đỗ Minh Tuấn (tức Tuấn “bạc”, 43 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại khu vực trước cửa nhà anh Tuấn, nhóm Nguyễn Văn Vương nổ liền 4 phát súng rồi lên xe ô tô, xe máy rời khỏi hiện trường.