Hải Phòng: Tổng kết công tác giáo dục pháp luật cho vùng biên giới, hải đảo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Hải Phòng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ vùng duyên hải Bắc Bộ, có vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng và kinh tế. Hải Phòng có 15 quận, huyện, trong đó, khu vực biên giới biển có 29 xã, phường, thị trấn thuộc 8 quận, huyện. Hải Phòng có bờ biển dài 126 km; có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc với chiều dài 42,8 km.

Trong 5 năm qua thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng; khởi công xây dựng và khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia. Bên cạnh đó, tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các hoạt động vi phạm chủ quyền của tàu, thuyền nước ngoài diễn ra ngày càng nghiêm trọng; hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp; tác động của thời tiết, khí hậu, môi trường biển, đặc biệt là dịch COVID-19, đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội... Do vậy, việc tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đảo là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giúp nâng cao ý thức pháp luật, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam đề nghị, để chương trình đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn thành phố thành một nhiệm vụ quan trọng trong Nghị quyết, kế hoạch thường kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các địa phương càn nắm chắc tình hình, đặc điểm của từng đối tượng tuyên truyền, phong tục tập, quán của từng địa phương trong khu vực biên giới biển, hải đảo của thành phố để xác định hình thức, phương pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo kênh tuyên truyền kịp thời, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, hấp dẫn với phương châm lấy người dân làm trung tâm.

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, khẳng định: Giai đoạn 2017 - 2021, với sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của các sở, ban, ngành thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương các quận, huyện khu vực biên giới biển và lực lượng vũ trang thành phố, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đảo được triển khai nghiêm túc, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, đạt hiệu quả thiết thức, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Do đó, tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh, trật tự ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, đảo ổn định; cán bộ, quần chúng nhân dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc; tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Từ kết quả khảo sát thực trạng đời sống pháp luật của cán bộ, nhân dân trên các tuyến biên giới, hải đảo, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã phát hành 201.475 tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền cấp phát 568 tài liệu triển khai thực hiện Đề án“Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”; cấp phát 41.092 loại đầu sách pháp luật cho 29 xã, phường, thị trấn và các đơn vị cơ sở thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố để phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền 2.590 buổi với 121.334 lượt người nghe, vận động 1.703 chủ phương tiện thuộc địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Hải Phòng ký cam kết không đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; tổ chức tuyên truyền đặc biệt cho 37.701 tàu nước ngoài với 677.962 thuyền viên; tuyên truyền xua đuổi 643 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam đảm bảo chặt chẽ, đúng chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật Nhà nước…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhân dịp này, 15 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.