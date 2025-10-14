Hải Phòng mưa tầm tã, hàng loạt phương tiện chết máy giữa phố ngập

Từ 8h sáng nay (14/10), một trận mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường trọng yếu ở Hải Phòng ngập nặng, người dân phải lội nước để đến công sở và chật vật trở về nhà.

Các tuyến phố trung tâm quanh khu vực Nhà hát Lớn cũng bị ngập nước, khiến giao thông tê liệt và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.