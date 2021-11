Hải Phòng: Một phụ nữ mang thai làm cùng văn phòng với F0 dương tính, chưa tiêm vaccine

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính về 2 trường hợp trên, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, tiếp nhận điều trị tại bệnh viện. Ngành y tế và chính quyền địa phương đang tiếp tục điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với người tiếp xúc gần và phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh...





