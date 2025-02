Hải Phòng: Loạt 'ông lớn' bất động sản làm NƠXH bị thanh tra

Trong số các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền Thanh tra thành phố Hải Phòng thực hiện, có 4 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) giai đoạn 2020-2024 sẽ được tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật ngay trong quý I/2025.

4 dự án này gồm: Khu nhà NƠXH 384 Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền) do Công ty CP hóa chất vật liệu Điện Bình Phát làm chủ đầu tư; Dự án NƠXH số 39 Lương Khánh Thiện do Công ty CP Toa xe Hải Phòng làm chủ đầu tư; Dự án xây dựng khu chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Đồng (quận An Dương) do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng PG làm chủ đầu tư.

Thanh tra thành phố sẽ tổ chức thanh tra trong quý III/2025 việc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình thực hiện Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ do Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng làm chủ đầu tư.