Hải Phòng hỏa tốc "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vì xuất hiện ổ dịch "nóng"

UBND TP Hải Phòng chiều tối nay (6/12) đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo về việc thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Tổ Covid "đi từng ngõ, gõ từng nhà"

UBND TP Hải Phòng yêu cầu thực hiện cách ly y tế các đối tượng F1 tại nhà/nơi lưu trú (nếu đáp ứng các điều kiện) 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu và ngày kết thúc cách ly.

Xuất hiện thêm ổ dịch mới hơn 80 ca tại chợ Sắt, TP Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc thực hiện cách ly (Ảnh: CTV).

Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR ít nhất 2 lần đều âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly tại nhà/nơi lưu trú, chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo. Không tự ý ra khỏi nhà khi chưa thông báo với chính quyền địa phương, không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm 5K.