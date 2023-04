Hải Phòng dừng khẩn cấp đêm nhạc ca sĩ Jimmii Nguyễn khi đang diễn

Ông Khởi cho biết quận đang tiếp tục làm rõ những vi phạm của cá nhân và tổ chức trong việc tổ chức sự kiện này để ban hành quyết định xử phạt.

Liên quan nội dung trên, phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng về công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo việc ký kết hợp đồng cho thuê tổ chức sự kiện và đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy. Tuy nhiên, ông Tuân từ chối thông tin.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) từng diễn ra nhiều sự kiện bị lực lượng chức năng TP Hải Phòng kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Mới đây nhất ngày 19/11/2022, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Ngô Quyền huy động hàng trăm cảnh sát đột kích vũ trường Hoàng Gia (còn gọi Bar New DOM), nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp, 53 phố Lạch Tray (TP Hải Phòng).