Hải Phòng: Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, trong số 14 dự án NOXH đang triển khai trên địa bàn thành phố, hiện có 6 dự án đủ điều kiện mở bán, được Sở phê duyệt giá bán, cho thuê tạm tính và đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua bán. Tổng số căn hộ mở bán khoảng 5.069 căn, với giá bán từ 14,1 triệu đồng đến 19,3 triệu đồng/m2.

Cụ thể gồm: Dự án khu NOXH tại Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ; Dự án Khu NOXH tại khu chung cư An Đồng (quận An Dương); Dự án Đầu tư xây dựng NOXH số 39 phố Lương Khánh Thiện; Dự án Khu NOXH số 384 đường Lê Thánh Tông; Dự án Khu NOXH tại Tổng kho 3 Lạc Viên (quận Ngô Quyền) và Dự án Khu NOXH Hoàng Huy New City (TP. Thủy Nguyên). Hiện nay, TP. Hải Phòng vẫn đang tích cực kêu gọi đầu tư vào các dự án NOXH nhằm bảo đảm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển 18.100 căn giai đoạn 2026-2030, theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Vẫn theo Sở Xây dựng Hải Phòng, nếu ước tính 1 công nhân, người lao động có nhu cầu trung bình 25 m² sàn (diện tích tối thiểu 1 căn hộ), nhu cầu nhà ở của công nhân, lao động đến năm 2025 trên địa bàn thành phố là 1 triệu m² sàn, tương ứng với khoảng 20.000 căn hộ. Như vậy, cả giai đoạn 2021-2030, nhu cầu nhà ở công nhân, lao động cần khoảng 40.000 căn.