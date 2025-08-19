Hai nhóm thanh niên gây đêm kinh hoàng, vô cớ tấn công người đi đường ở Hà Nội

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Anh Đạt (2002, ở quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và Phạm Văn Dũng (SN 2002, ở Hà Nội) về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án, trước đó, 25 bị cáo đã phải nhận án tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Riêng Dũng và Đạt bỏ trốn, bị truy nã và lần lượt bị bắt vào tháng 12/2024 và 5/2025.

Trước đó, vào khoảng đầu năm 2023, Đỗ Anh Đạt quen biết và chơi với Đào Anh Tuấn (SN 2007, ở Chương Mỹ). Đạt tham gia vào nhóm “Trẻ 7.0” trên ứng dụng Messenger do Tuấn lập để tập hợp khoảng 40 đối tượng quen biết, thường xuyên rủ nhau ăn uống hoặc tụ tập đi đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn với các nhóm khác.

Khoảng giữa tháng 9/2023, Tuấn nhắn tin cãi chửi nhau với 1 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Na Tra” (chưa rõ nhân thân) rồi nhắn tin thách thức, hẹn gặp đánh nhau tại khu vực đường Giải Phóng vào tối 21/9/2023. Tuấn nhắn tin lên nhóm “Trẻ 7.0” với nội dung: “Hôm nay ai rảnh thì giúp tôi đi việc vụ Na Tra”. Lúc đó nhiều người trong nhóm đã hưởng ứng, trong đó có bị cáo Dũng.

Cả nhóm còn bàn bạc, chuẩn bị hung khí để đi gây rối trên các tuyến đường và dùng vỏ chai bia, súng săn bắn gây thương tích cho người đi đường.