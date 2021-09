Hai người Mỹ gốc Việt trúng độc đắc 159 tỷ đồng

Hai người Mỹ gốc Việt này cùng với 4 người khác nằm trong danh sách những người may mắn trúng số trong thông báo ngày 15/9 của Công ty Xổ số California.

Madison Harrison, Jimwell Castro, Mathew Rosas và Berta Rocha may mắn trúng thưởng từ các loại vé cào Multiplier Mania, Silver and Gold, Red Hot 10’s và Instant Prize, đều do Công ty Xổ số California phát hành.

Công ty Xổ số California cho biết, tất cả những người trúng số trong thông cáo ngày 15/9 đều từ chối trả lời yêu cầu phỏng vấn của giới truyền thông.

Phương Anh (Theo NBC)