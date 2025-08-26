Hai người đàn ông mắc kẹt, tử vong dưới cống nước sâu 8m ở Đà Nẵng

Hồ Giáp| 26/08/2025 17:35

Hai công nhân mắc kẹt khi nạo vét cống sâu ở Đà Nẵng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tuy nhiên khi tiếp cận, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã đưa thi thể 2 công nhân bị tai nạn lao động dưới cống nước lên mặt đất.

Trước đó, vào khoảng 12h10 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo có 2 công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt tại vị trí ngã ba đường Nguyễn Thức Đường – Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

z6946472929915_09c1c88b6ec0674411e333d6109af444.jpg
Cảnh sát tổ chức công tác cứu nạn. Ảnh: G.X

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chữa cháy, cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ xác định 2 công nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m. Khi tiếp cận, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng lập tức triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ xuống hố sâu và đưa thi thể các nạn nhân lên mặt đất, bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Hai nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông L.V.C (SN 1960, trú phường Hòa Khánh) và P.V.L (SN 1983, trú phường Sơn Trà). 

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-nguoi-dan-ong-mac-ket-tu-vong-duoi-cong-nuoc-sau-8m-o-da-nang-2436278.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hai-nguoi-dan-ong-mac-ket-tu-vong-duoi-cong-nuoc-sau-8m-o-da-nang-2436278.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hai người đàn ông mắc kẹt, tử vong dưới cống nước sâu 8m ở Đà Nẵng
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO