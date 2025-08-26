Hai người đàn ông mắc kẹt, tử vong dưới cống nước sâu 8m ở Đà Nẵng

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã đưa thi thể 2 công nhân bị tai nạn lao động dưới cống nước lên mặt đất.

Trước đó, vào khoảng 12h10 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận tin báo có 2 công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt tại vị trí ngã ba đường Nguyễn Thức Đường – Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).