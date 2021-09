Hai người bình luận thông tin sai về dịch Covid-19 bị công an mời làm việc

Công an tỉnh Kiên Giang, ngày 2/9, cho biết, Phòng An ninh đối nội đã phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp mời làm việc để giáo dục, răn đe hai người đàn ông có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.