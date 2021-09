Hai ngày đêm truy lùng, vây bắt cặp đôi 'ôm' hơn 1kg ma túy né chốt kiểm dịch

Lập tức tiến hành xác minh tin báo, phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, ngăn chặn, quyết tâm phòng ngừa, không để các hành vi xâm nhập địa bàn trái phép xảy ra.

Một đối tượng bị bắt trưa ngày 10/9, kẻ còn lại lẩn trốn qua đêm và bị lực lượng Công an bắt được lúc 6h30 hôm nay (12/9) khi đang lẩn trốn trong chòi rẫy của người dân địa phương,

Tin báo về 2 đối tượng có đặc điểm nhận dạng qua mô tả của nhân chứng cũng được thông báo đến lực lượng chức năng và người dân các địa bàn lân cận để mau chóng phát hiện ngăn chặn các đối tượng.

Bên cạnh đó, một tổ nghiệp vụ được huy động trích lục, quan sát camera an ninh trên toàn địa bàn và tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch các đối tượng, xác định hiềm nghi. Qua đó, lực lượng Công an xác định, một trong hai đối tượng né chốt kiểm soát dịch có liên quan đến ma túy, đang trong diện quản lý của cơ quan Công an.

Nhận định đây là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Nam - Trưởng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trong đó chủ công là lực lượng hình sự, ma túy với những chiến sĩ có kinh nghiệm, thông thuộc địa hình rừng phối hợp Công an các xã tham gia truy bắt các nghi can.

Vụ việc cũng được báo lên Ban giám đốc Công an tỉnh. yêu cầu Công an H.Đạ Huoai phải tổ chức kỹ càng, đảm bảo các phương án truy bắt, không loại trừ khả năng các đối tượng mang theo vũ khí nóng, chống trả quyết liệt, có thể gây thương tích, tính mạng cho chiến sĩ và người dân xung quanh.

Số ma tuý thu giữ

Khoảng 11h35 phút cùng ngày, Công an xã Hà Lâm phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS: 59E1-586.41 tại hẻm đường thuộc thôn 1, xã Hà Lâm nên đã tổ chức truy đuổi, vây bắt. Khi phát hiện lực lượng công an, 2 đối tượng tăng ga, bỏ chạy và chống trả quyết liệt.