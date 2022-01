Hai năm mất mát, chịu đau và 'xóa bàn cờ' làm lại

“DN không ai kinh doanh bằng chính tài chính của mình cả, mà bằng nhiều nguồn, trong đó có các định chế tài chính, các quỹ, tổ chức tín dụng. Tiền là điều kiện bắt buộc phải có, tuy nhiên, các điều kiện khác cũng cần”, ông nói.

Các điều kiện đó, ông Kỳ muốn đề cập tới Nghị quyết 128 của Chính phủ - văn bản này là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Ông giải thích, cần là để chuyển từ trạng thái Zero Covid sang sống chung với Covid, không có thì không có cách nào chuyển đổi được; chưa đủ là bởi Chính phủ vẫn để các địa phương on-off, tự quyết định dẫn đến tình trạng tiếp tục gãy đổ, không đồng bộ giữa các địa phương. Điều này làm các DN khó khăn, lúng túng trong khâu vận hành.

Do vậy, vi CEO kiến nghị Chính phủ cần giữ vai trò quyết định tỉnh nào, khu vực nào ở cấp độ dịch; còn mỗi địa phương tự quyết định các vùng mình quản lý.

Hơn nữa, khi đã xác định mở cửa, đầu tiên là mở về giao thông, nhưng việc mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế hiện nay ông Kỳ đánh giá là quá chậm. Việc mở chậm không chỉ tác động đến du lịch mà ảnh hưởng đến việc cung ứng nguyên liệu, luân chuyển hàng hóa.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, nhìn nhận, lượng khách du lịch trong 2 năm mà Việt Nam bị mất đi bằng lượng khách chúng ta đón được trong vòng 5-7 năm. Như vậy, phải mất từng ấy thời gian nữa mới có thể có được số khách tương tự nếu không quản trị rủi ro tốt.

Trong khi đó, theo nghiên cứu, lượng du khách đặt chỗ đang chờ để đi du lịch rất lớn. Khi họ đã bước qua sự do dự thì yếu tố giá không còn là quan trọng nữa, thay vào đó là sản phẩm an toàn và mức độ hài lòng cực điểm. Do vậy, thay vì đặt ra quá nhiều điều kiện, hãy trao cho du khách một hành trình nhẹ nhàng, nhanh gọn và thú vị nhất.

Ngọc Hà