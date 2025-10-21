Hai nam diễn viên bị bắt

Ngày 21/10, trang ETtoday đưa tin hai nam nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) là Trần Bách Lâm và Tu Kiệt Khải đã bị bắt vì nghi ngờ dính líu tới đường dây làm giả hồ sơ để trốn nghĩa vụ quân sự. Sự việc khiến truyền thông Hoa ngữ chấn động vì đây là hai nghệ sĩ có hình tượng tốt, trong đó Tu Kiệt Khải được đánh giá là "ông chồng trong mơ" của nữ diễn viên Giả Tịnh Văn.

Theo ETtoday, Trần Bách Lâm và Tu Kiệt Khải bị nghi là người đã giúp nam diễn viên Vương Đại Lục làm giả hồ sơ y tế để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc với giá khoảng một triệu Đài tệ. Tu Kiệt Khải đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình vào năm 2016. Hiện tại, người đại diện của nam diễn viên chưa nắm được sự việc và trả lời: "Chúng tôi đang tìm hiểu thêm và sẽ phối hợp tốt với cảnh sát".