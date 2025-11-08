Hai nam diễn viên bị 4 ông lớn giới giải trí cấm sóng

Theo 163, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia (NRTA) từng ra quy định cấm sản xuất các bộ phim có nội dung về tình yêu đồng giới. Do đó, bộ phim Nghịch Ái phải phát hành tại khu vực khác, sau đó mới lên sóng ở Trung Quốc đại lục như một dạng phim quốc tế. Tuy nhiên, khi phim vừa được chú ý đã bị yêu cầu gỡ bỏ. Dù hai diễn viên đóng chính là Điền Hủ Ninh và Tử Du hiện tại rất được săn đón, nhưng cũng gặp nhiều lệnh cấm hạn chế hoạt động.

Bên cạnh đó, việc nổi tiếng nhanh cũng kéo theo nhiều rắc rối, chuyện tình cảm đời tư của Điền Hủ Ninh bị người hâm mộ nhắc lại. Nam diễn viên bị tố đã có vợ, thậm chí sinh con. Sau đó, công ty quản lý của Điền Hủ Ninh là Hoa Sách đã ra thông báo phủ nhận, song những fan cuồng vẫn không buông tha cho anh. Họ mua vé đi cùng chuyến bay với Điền Hủ Ninh, sau đó chất vấn nam diễn viên đã chia tay bạn gái thật chưa, có con hay không, có phải chỉ đang đưa ra một thông báo vô thưởng vô phạt nhằm lấp liếm sự thật. Quá bất lực, Điền Hủ Ninh đã bật khóc ngay trên máy bay.