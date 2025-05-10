Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện

“Người này đi xe máy, thấy mẹ tôi thì bất ngờ dừng xe rồi xông vào đánh mẹ tôi túi bụi. Bà bị đánh liên tiếp vào đầu và người đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Theo phản ánh của anh Đinh Văn H. (SN 2000, trú tại thôn Yên Thái 2, xã Sơn Đồng, Hà Nội), vào khoảng 18h15 ngày 3/10, mẹ anh là bà Tạ Thị L. (SN 1984) cùng em gái Đinh Mỹ A. (SN 2002, mang thai 7 tuần) đang đi công việc trên đường làng thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt lao tới tấn công.

Em gái tôi chạy đến can ngăn thì bị hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng, khiến em ngã quỵ và phải đưa đi cấp cứu”, anh H. bức xúc kể lại.

Nhờ người dân quanh khu vực chạy đến can thiệp, chiếc khăn bịt mặt của kẻ hành hung bị kéo xuống. Lúc này, mọi người mới nhận ra đó là N.H.C. (SN 1984, trú tại thôn Yên Thái 1, xã Sơn Đồng) – một người quen ở địa phương.

Đang điều trị tại bệnh viện, bà Tạ Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị hành hung. “Ban đầu tôi không biết ai đánh mình vì hắn bịt kín mặt. Chỉ khi mọi người kéo khẩu trang xuống, tôi mới nhận ra đó là C. - người từng cho tôi vay tiền trước đây.