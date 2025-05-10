Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện

Tiến Dũng| 05/10/2025 18:54

Thấy mẹ ruột bị kẻ bịt mặt hành hung, con gái mang bầu 7 tuần liền chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng không buông tha mà còn đá mạnh vào bụng chị Mỹ A., khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo phản ánh của anh Đinh Văn H. (SN 2000, trú tại thôn Yên Thái 2, xã Sơn Đồng, Hà Nội), vào khoảng 18h15 ngày 3/10, mẹ anh là bà Tạ Thị L. (SN 1984) cùng em gái Đinh Mỹ A. (SN 2002, mang thai 7 tuần) đang đi công việc trên đường làng thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt lao tới tấn công.

“Người này đi xe máy, thấy mẹ tôi thì bất ngờ dừng xe rồi xông vào đánh mẹ tôi túi bụi. Bà bị đánh liên tiếp vào đầu và người đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Em gái tôi chạy đến can ngăn thì bị hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng, khiến em ngã quỵ và phải đưa đi cấp cứu”, anh H. bức xúc kể lại.

Nhờ người dân quanh khu vực chạy đến can thiệp, chiếc khăn bịt mặt của kẻ hành hung bị kéo xuống. Lúc này, mọi người mới nhận ra đó là N.H.C. (SN 1984, trú tại thôn Yên Thái 1, xã Sơn Đồng) – một người quen ở địa phương.

Đang điều trị tại bệnh viện, bà Tạ Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị hành hung. “Ban đầu tôi không biết ai đánh mình vì hắn bịt kín mặt. Chỉ khi mọi người kéo khẩu trang xuống, tôi mới nhận ra đó là C. - người từng cho tôi vay tiền trước đây.

Tôi trả cả gốc lẫn lãi nhiều lần, nhưng anh ta nói tôi chưa trả hết, liên tục đe dọa, ép trả thêm. Tôi có xin khất vài ngày vì chưa xoay được tiền, ai ngờ lại bị đánh giữa đường như vậy”, bà L. chia sẻ.

z7083789233785_0516a4e2bf3ad7444bd09f5dce83f81a.jpg
Bà L. đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung.

Ông Đinh Văn H. (SN 1977, chồng bà L.) cho biết thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, công an xã có xuống hiện trường ghi nhận. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo ngay trong ngày 3/10. Ngày 4/10, cơ quan công an đã nhận đơn”.

Theo ông H., sau khi bị đá mạnh vào bụng, chị Đinh Mỹ A. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ kết luận chị bị động thai, cần theo dõi sát để tránh nguy cơ hỏng thai.

Gia đình hiện rất lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi côn đồ.

Chiều 5/10, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Đỗ Đức Nghĩa – Trưởng Công an xã Sơn Đồng xác nhận vụ việc và cho biết: “Đơn vị đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/hai-me-con-bi-hanh-hung-giua-duong-nan-nhan-mang-bau-7-tuan-phai-nhap-vien-2449393.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/hai-me-con-bi-hanh-hung-giua-duong-nan-nhan-mang-bau-7-tuan-phai-nhap-vien-2449393.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO