Hai lời xin lỗi

Negav - nghệ sĩ từng vướng ồn ào liên quan phát ngôn về phụ nữ - được công bố làm khách mời tại sự kiện của thương hiệu băng vệ sinh từ ngày 10/8. Việc này lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng nam ca sĩ không phù hợp để xuất hiện trong một sự kiện của thương hiệu dành cho phụ nữ, đặc biệt là khi anh từng có những ồn ào trong quá khứ. Hàng nghìn biểu tượng phẫn nộ đã xuất hiện trên các bài đăng của nhãn hàng, buộc họ phải gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và thông tin về Negav.

Trước sức ép của dư luận, nhãn hàng đã đưa ra lời biện minh đầu tiên đêm 17/8, tuy nhiên, làn sóng phản đối vẫn không hề hạ nhiệt. Khán giả cho rằng những lời này là "chậm trễ và thiếu quyết đoán", vì sự việc đã diễn ra từ hơn một tuần trước.

Sau lời xin lỗi lần hai vào ngày 18/8, nhãn hàng khẳng định lại họ không sử dụng bất kỳ nghệ sĩ nào làm gương mặt đại diện chính thức, và những người từng xuất hiện chỉ đơn thuần là khách mời.

Nhãn hàng nhận sai sót nghiêm trọng và xin lỗi vì không kiểm soát tốt quá trình lựa chọn nghệ sĩ. Họ thừa nhận để "cảm tính cá nhân" của một thành viên trong đội ngũ ảnh hưởng đến quyết định, gây ra sự bức xúc và thất vọng cho dư luận.

Cú trượt chiến lược - Ngôi nhà tự đập vỡ cửa sổ

Chỉ trong 24 giờ, thương hiệu này đưa chúng ta đi qua case study về xử lý khủng hoảng truyền thông. Từ thông cáo tự vệ đăng lúc nửa đêm, nhãn hàng buộc phải đưa ra lời xin lỗi khác khi mặt trời lên.

Diễn biến này không chỉ là câu chuyện của nhãn hàng, mà còn là bài học đắt giá về "lời hứa thương hiệu", là minh chứng rõ nhất cho sự thật của thời đại: Quyền lực đã thực sự nằm trong tay khách hàng, cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, những người đang xây dựng thương hiệu, kể cả thương hiệu cá nhân.