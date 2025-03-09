Hai lần thoát truy sát trong gang tấc, tỷ phú 48 tuổi rời xa hào nhoáng

Trong khu biệt thự xa hoa trị giá hơn 800 triệu HKD (khoảng 2.600 tỷ đồng) ở Hồng Kông (Trung Quốc), hình ảnh một người đàn ông trung niên cúi xới đất trong vườn nhỏ khiến nhiều người bất ngờ.

Ông không diện vest lịch lãm hay lái siêu xe, chỉ mặc chiếc áo sơ mi vài trăm tệ, tay cầm xẻng nhỏ. Người đàn ông giản dị ấy chính là Tiền Phong Lôi - tỷ phú kín tiếng, từng trải qua sóng gió kinh doanh đến mức cận kề cái chết nhưng giờ đây chọn sống khiêm tốn và bình yên.

Từ tuổi thơ nghèo khó đến hành trình khởi nghiệp

Tiền Phong Lôi sinh năm 1976 tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày thiếu thốn: nhặt ốc đem bán, bán kem cho công nhân nhà máy để gom góp từng đồng lời nhỏ.

Xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, Tiền Phong Lôi đã vươn lên trở thành một trong những doanh nhân giàu có và kín tiếng nhất Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Năm 16 tuổi, bỏ học và bị cha từ mặt, ông quyết định rời nhà đi tìm việc. Cuộc sống ban đầu vô cùng khắc nghiệt: ông sống trong gác xép, uống nước máy cầm hơi, thậm chí lục thùng rác để kiếm thức ăn.