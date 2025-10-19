Hai kỹ năng sống còn để sống chung với trí tuệ nhân tạo

Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh tại lễ ra mắt dự án OctoAI, sáng kiến ứng dụng AI trong giáo dục nhằm hỗ trợ giáo viên Việt Nam làm chủ công nghệ và đưa AI vào lớp học, sáng 19/10 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

OctoAI là sáng kiến do STEAM for Vietnam cùng các đối tác phát triển nhằm mở rộng quy mô đào tạo giáo viên sử dụng AI trong dạy học.

Ông Trần Việt Hùng, nhà sáng lập STEAM for Vietnam, chỉ ra một thực tế: mỗi năm họ chỉ đào tạo AI cho khoảng 100.000 giáo viên, trong khi cả nước có hơn 2 triệu. Với tốc độ này, sẽ mất 20 năm để “nâng cấp” đội ngũ trong khi AI lại thay đổi từng ngày.

Do đó, OctoAI dùng một cách tiếp cận khác, đó là dùng chính AI để huấn luyện AI, giúp rút ngắn thời gian đào tạo hàng loạt giáo viên trên toàn quốc.

Dự án đã thu hút sự đồng hành từ những đối tác như Meta, Học Mãi, Vietnet-ICT và sẽ triển khai thử nghiệm với 5.000 giáo viên trong quý IV. Mục tiêu cuối cùng của dự án là mọi giáo viên có thể tiếp cận AI vào năm 2026.