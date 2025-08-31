Hai 'kình ngư' Ý bị bắt vì trộm cắp ở sân bay Changi, Singapore

Hai kình ngư Ý gồm Chiara Tarantino, 22 tuổi và Benedetta Pilato, 20 tuổi bị phát hiện đã ăn cắp đồ tại sân bay Changi khi chuẩn bị lên máy bay về Ý sau khi tham dự giải bơi lội Vô địch thế giới vừa qua.

Cả 2 kình ngư trẻ này đã bị cảnh sát sân bay chặn lại trước khi làm thủ tục lên máy bay để đáp chuyến bay về Ý. Lục soát trong vali của hai kình ngư, nhất là của Pilato đã có nhiều đồ ăn cắp (chưa thanh toán tiền) trong đó có nước hoa.