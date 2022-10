Hãi hùng 6 thiếu niên dùng gậy vụt người phụ nữ gục tại chỗ

Your browser does not support the video tag.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, nhóm nghi phạm đều còn rất trẻ, nhưng hành vi rất manh động, có tính chất côn đồ, hung hãn.

Hiện, lực lượng chức năng đang làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Đ.K (t/h)

Theo Vietnamnet