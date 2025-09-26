Hai hình ảnh gây sốt giữa siêu bão Ragasa

Hai bức ảnh đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội ở Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhiếp ảnh gia Elson Li của tờ South China Morning Post (SCMP) là người đã chụp bức ảnh một người đàn ông không mặc áo mưa, ngồi lặng lẽ trên ghế đá dọc bờ kè Tseung Kwan O (vịnh Tướng Quân) trên đảo Hồng Kông.

Nhiếp ảnh gia kể khi anh đến bờ kè Tseung Kwan O vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24-9 (giờ địa phương), lúc này tín hiệu bão số 10 (cảnh báo cao nhất) đang có hiệu lực tại Hồng Kông. Do đó, nhiếp ảnh gia không hề nghĩ mình sẽ nhìn thấy bất kỳ ai ở đó.