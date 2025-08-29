Hai hành vi bị nghiêm cấm ở Hà Nội dịp 2/9

Trong các ngày qua, tại Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng Flycam bay trái phép làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình Không quân luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong các ngày 28, 30, 31/8 và 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia lễ kỷ niệm. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, UBND TP yêu cầu: