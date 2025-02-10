Hai giáo sư người Việt được công nhận là Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (Nguồn: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

Sáng 2/10, trao đổi với phóng viên TTXVN từ diễn đàn Hội nghị TWAS lần thứ 17 diễn ra từ 29/9 đến 2/10 tại Rio de Janeiro, Brazil, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết ông và một nữ giáo sư người Việt Nam đã chính thức được công nhận là Viện sỹ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) thông qua nghi thức tiếp nhận thành viên mới tại Hội nghị.

Tại đây, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Quarraisha Abdool Karim, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) trao bằng công nhận viện sỹ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới trước sự chứng kiến của hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới.

Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động và tự hào khi được vinh danh là một trong hai nhà khoa học Việt Nam trở thành viện sỹ mới của TWAS. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng khoa học Việt Nam trong suốt nhiều năm qua," Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng xúc động nói.

"Tôi tin rằng danh hiệu này không dừng lại ở niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao để tôi tiếp tục cống hiến cho nghiên cứu, giảng dạy và đặc biệt là đào tạo thế hệ trẻ - những người sẽ kế tục con đường khoa học trong tương lai. Tôi cũng hy vọng rằng thành công nhỏ bé của mình sẽ truyền cảm hứng để nhiều nhà khoa học Việt Nam tự tin hơn, vươn ra thế giới, góp phần khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên bản đồ khoa học toàn cầu," Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng bày tỏ.