Hải Dương cần tích gặp gỡ, đối thoại với nhân dân

Ngày 10/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ghi nhận, biểu dương sự sáng tạo, tích cực của tỉnh trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hải Dương đã sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, lựa chọn chủ đề phát triển của năm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và đặc biệt tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy có sự đoàn kết, thống nhất để đạt được những kết quả tích cực ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2021 và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19.