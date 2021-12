Hải Dương 39 ca mắc mới, cấp tốc cải tạo trường học làm cơ sở thu dung, điều trị

+ Về từ TP Hồ Chí Minh: BN1266288.

+ Về từ Bình Dương: BN1266254.

Gần 60% số người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Thống kê đến hết ngày 1/.12, toàn tỉnh Hải Dương đã tiêm được gần 1,2 triệu mũi vaccine phòng COVID-19. Trong đó có gần 820.000 người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, chiếm gần 60% số người trên 18 tuổi trong toàn tỉnh. Gần 58.000 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1, chiếm hơn 32% số trẻ trong độ tuổi này trong toàn tỉnh. Đến nay, Hải Dương đã sử dụng gần 92% số liều vaccine đã được Bộ Y tế cấp. Trong đó tiêm nhiều nhất là vaccine AstraZeneca, tiếp đến là Vero Cell, Pfizer và ít nhất là vaccine Moderna. Theo đánh giá của Sở Y tế, thời gian gần đây Hải Dương là một trong những địa phương có tốc độ tiêm vaccine nhanh của cả nước. Các điểm tiêm cơ bản thực hiện đúng quy trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

