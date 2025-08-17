Hai du khách tử vong khi chèo sup trên biển ở An Giang

Sau khoảng 30 phút tắm biển, phần lớn nhóm này lên bờ. Dưới biển chỉ còn 4 người. Lúc này, hai chị em V. ngồi lên sup, được thiếu niên 15 tuổi đẩy từ phía sau. Nam thanh niên còn lại ở phía bờ quan sát.

Được một lúc, người đẩy hụt tay khiến sup trôi ra xa. Hai chị em bơi vào bờ thì bất ngờ gặp cơn sóng lớn khiến phương tiện bị lật, cả 2 rơi xuống biển.

Thiếu niên đi cùng chạy vào bờ nhờ người hỗ trợ, sau đó tìm thấy L.T.T.V. trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Còn P.T.T.V. được lực lượng cứu hộ tìm thấy khoảng 1 giờ sau. Dù được đưa tới trạm y tế nhưng cả 2 nạn nhân đều tử vong.