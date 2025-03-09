Hai dòng xe điện Mercedes-Benz sắp bị khai tử

Trong khi đó, GLC EQ sẽ trình làng tại triển lãm ô tô Munich 2025 vào tháng 9. Mẫu SUV điện này có khả năng kéo tối đa 2.500 kg, đồng thời sở hữu khoang hành lý phía sau 570 lít cùng 128 lít cốp trước. Con số này nhỉnh hơn đáng kể so với mức 520 lít của EQE SUV, dù GLC EQ là xe hạng thấp hơn.

Mẫu sedan C-Class EQ dự kiến ra mắt năm 2026, sẽ được trang bị nhiều công nghệ tiệm cận EQE như treo khí nén và đánh lái trục sau.

Mercedes chưa chính thức xác nhận việc khai tử EQE, nhưng một số nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng mẫu E-Class EQ chạy điện đang được phát triển và sẽ ra mắt vào năm 2027.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, Mercedes-Benz đã không ngừng nâng cấp cho dòng EQE, bao gồm các cải tiến về phần cứng như máy bơm nhiệt, bộ phận ngắt kết nối động cơ gắn phía trước trên các bản 4Matic để cho phép vận hành dẫn động cầu sau trong một số điều kiện lái xe nhất định, nâng dung lượng pin lên cao nhất 96 kWh cũng như tăng hiệu suất trên một số phiên bản gần đây.

Tuy nhiên với sự ra đời của nền tảng MB.EA-M trên C-Class EQ và GLC EQ sắp ra mắt, những lợi thế về kỹ thuật của EQE dần bị xóa nhòa, khiến Mercedes không còn muốn đầu tư thêm vào dòng xe này. Trước đó, hãng xe Đức đã khai tử dòng EQC do doanh số không đạt kỳ vọng.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz chỉ phân phối dòng EQE SUV với duy nhất biến thể EQE 500 4MATIC. Ở thời điểm ra mắt hồi tháng 9/2023, mẫu SUV thuần điện này có giá từ 3,999 tỷ đồng nhưng nay đã được giảm xuống còn 3,559 tỷ đồng.